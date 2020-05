Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, se unió a la lista de artistas que vienen ofreciendo conciertos online desde sus casas. El ‘Conejo malo’, fiel a su estilo, rompió la formalidad y comenzó a cantar y bailar sus conocidos temas usando una cuchara como micrófono.

El músico puertorriqueño se dio tiempo también para reflexionar sobre la situación actual que vive el mundo. “Esto (la pandemia) pronto pasará y nos podremos reunir para irnos de fiesta, abrazarnos y poder bailar los nuevos temas que estoy realizando”. indicó.

Bad Bunny también aprovechó oportunidad para agradecer a sus fanáticos por el apoyo y bromear sobre el fin del mundo. “Yo quería darles las gracias antes que se acabe el mundo. Me daría mucha tristeza si eso pasara. Yo quisiera cantar estos temas en una tarima para todos”.

“Yo sabía que todo esto pasaría, por eso es por lo que uso mascarilla desde hace dos meses", agregó entre risas el cantante de 26 años.

El intérprete de ‘Yo perreo sola’ dejó las bromas y pidió a sus seguidores que se cuiden y sean responsables. “En el próximo concierto que yo haga voy a bajar para abrazar a la gente. Quédense en su casa. Los que tengan que salir háganlo con responsabilidad. No piensen que a ustedes no les puede pasar. Hay que cuidarse mucho, gente”.

Bunny también contó que “extraña a su familia” y que no podrá verlos “por el maldito coronavirus”. “En estos días será el cumpleaños de mi madre y que no podré verla por el virus. Quisiera ir a mi casa y poder abrazar a mi madre y mi padre. Pero no lo hago por cuidarlos”, señaló.

