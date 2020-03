La cantante mexicana Belinda se mostró preocupada por la pandemia que se vive en el mundo, el coronavirus o covid-19.

Desde su cuenta de Instagram, Belinda explicó por qué se encuentra ausente de las redes sociales. Ella arremetió contra los que hacen Tik Tok o muestran sus rutinas de ejercicios, pues no es momento para estar feliz.

“Estoy preocupada por todos, por todo el mundo, porque no es momento de estar pensando todo el día en ejercicios, de estar enseñando nuestras rutinas o comidas o recetas o bailes de Tik Tok o bromas del coronavirus y creo que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo. Se están muriendo miles y miles de personas”, dijo Belinda.

La cantante mexicana también reveló qué es lo que le nutre en estos tiempos de coronavirus. “A mí no me da risa, no me hace gracia por eso no me conecto a redes sociales. No me nutre ver que se están riendo. Me nutre más ver las noticias, leer un libro, hablar con mi familia, pensar en que se puede hacer para ayudar cuando termine esto, porque en un mes estoy segura de que no se va acabar”.

“Hay que nutrirnos emocionalmente, espiritualmente y no estar presumiendo nuestra comida cuando hay personas que no tienen. Hay que ser más conscientes.Hay que reflexionar para saber cómo vamos a ayudar más a los demás”, agregó Belinda, quien está sumamente preocupada.

