¿No cumplió la norma? La periodista Milagros Leiva fue protagonista de un complicado momento cuando quedó al descubierto que fue intervenida por agentes policiales en plena vía pública en pleno Estado de Emergencia en el país.

Al parecer, la exconductora de ATV, habría estado transitando con su auto en pleno toque de queda, sin embargo ella señala que se encontraba trabajando y que posee permiso para transitar.

“Ubíquese usted primero”, se le escucha decir a un policía. “Tranquilícese primero. Yo no me equivoco, yo tengo permiso para transitar. ¿Cómo no me voy a querer estacionar? Señorita, yo conozco la ley, solo estoy trabajando para mi país, igual como tú”, le responde Milagros indignada.

Al instante, Leiva, quien estaba todo el tiempo con su teléfono móvil, realiza una llamada a un general de la policía.

“General Del Aire ¿Alguien me puede ayudar acá? Viene un policía y me dice que baje la voz. Yo estoy trabajando”, expresó.

Frente a esas palabras, una agente de la policía comenta lo que habría sucedido: “La saludé, le pedí sus documentos, su licencia por favor. ¿Como le voy a pedir su licencia y no su permiso para transitar?”, a lo que la periodista respondió: “¿Por qué mientes”,

Recordemos que actualmente el país vive un aislamiento social obligatorio y un ‘toque de queda’ de 8 pm a 5 am, con el fin de evitar la propagación del coronavirus que ya viene infectando a 395 personas.

¿Quién difundió el video?

El video fue difundido por el exconductor de Latina, Rodrigo González, a través de su cuenta oficial de Instagram. Y es que cabe recalcar que los seguidores del presentador le paran enviando material visual para que postee en sus redes sociales.

Milagros Leiva intervenida - Ojo

