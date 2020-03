La exsuboficial de la Policía Nacional, Jossmery Toledo, también acata el aislamiento social obligatorio a consecuencia de la pandemia por el coronavirus o covid-19.

Al igual que muchas figuras de la farándula se encuentra entreteniendo con la red social “Tik Tok”. Sin embargo, compartió un divertido y atrevido video que hizo hace unas semanas atrás, al parecer cuando aún no habían decretado el aislamiento social obligatorio.

“Chicos hace unas semanas grabé éste video con mi prima @makeupbymia.fer y recién me atrevo a subirlo, me dio tanta gracia”, escribió Jossmery Toledo junto al video.

Por otro lado, en otra publicación Jossmery Toledo recordó a la policía durante la pandemia del coronavirus.

“Ahora que estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, pienso y digo ¿en donde estuviera haciendo servicio? Teniendo temor de ser contagiada como algunos de mis colegas (siempre serán mis colegas y estoy para ayudarlos en lo que necesiten) lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar o tal vez usar unas buenas mascarillas...pero así es mi policía!”, escribió.

