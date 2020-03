Wendy Ramos le puso un toque de humor a la actual complicada situación que viene atravesando el país con la propagación del coronavirus. Y es que a través de sus redes sociales compartió un divertido mensaje el cual hacía referencia a su personaje ‘Wendy Janet’ en la conocida serie “Pataclún”.

La artista recordó que la esposa de ‘Machín Alberto’ tenía como ‘mejor amigo’ a un pollo de juguete: “Día 4: Ahora entienden por qué hablaba con el pollo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Ahora hablo con mis gatas. Llama a tus amigos, haz video llamadas, arma grupitos en salas virtuales, sal a la ventana, conéctate como puedas”, aconsejó a todos sus seguidores.

Este mensaje desató la risa de muchos usuarios

“Cierto, ya le hablo más a mi perro y lo peor que entiendo lo que me dice”, “Gracias por esto”, “Ya empecé a hablar conmigo, me caigo bien no pensé porque antes no me agradaba yo”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Recordemos que su recordado personaje en la serie cómica, se trató de una mujer ama de casa que paraba todo el tiempo limpiando, cocinando y cuidando su hogar, mientras que su esposo encarnado por Carlos Alcántara, realizaba distintos trabajos.

