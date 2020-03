Jazmín Pinedo, actual conductora de Esto Es Guerra, ha preocupado recientemente a sus fans por aparecer en mal estado de salud durante el aislamientos social obligatorio (cuarentena) ordenado por el Gobierno del Perú.

¿Qué le pasó? Resulta que la ex de Gino Assereto sufrió una intoxicación mientra se encontraba en su casa, lo que le provocó que se le hinche la cara.

La ‘chinita’ compartió varias fotografías de lo que fue esta vía crucis. Sin embargo, ella ya se encuentra bien de salud y decidió compartir la buena noticia con sus seguidores.

“No parece tanto ¿ya? Pero sí estoy mejor. Estaba horrible, parecía Shrek. Ahora se me quedó esta partecita que está inflamada. Parece que me hubiera comido todo en la cuarentena, pero no es eso, me intoxiqué”, dijo Jazmín en un video.