Lo sucedido con el turista será materia de investigación por las autoridades.
Lo sucedido con el turista será materia de investigación por las autoridades.

Juan C. Sequeiros

CORRESPONSAL

Un turista que buscaba llegar a la antigua ciudadela inca de Machu Picchu cayó ayer por un pronunciado barranco debido a razones que son materia de investigación.

El hecho se registró a 1:30 de la tarde en una sinuosa ruta ubicada entre los puntos conocidos como Wiñayhuayna e Intipunku, a la altura del kilómetro 106 del Camino Inca o Qapaq Ñan.

Accidente

El visitante, cuyo nombre aún no es revelado, se hallaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan, a escasos 45 minutos de terminar la ruta y hacer su ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

Tras lo sucedido, sus compañeros y guías avisaron a las autoridades y se activó el protocolo de emergencia para estos casos.

Rescate

Al lugar se dirigieron rescatistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Comisaría de Machu Picchu.

Testigos de lo ocurrido señalaron que el turista no llegó a caer hasta el fondo del precipicio, sino que habría quedado suspendido a media caída, por lo que los rescatistas guardan la esperanza de alcanzar a rescatarlo con vida.

Los rescatistas solicitaron más apoyo a la Municipalidad de Machu Picchu para la búsqueda del turista por diferentes flancos.