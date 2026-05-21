Juan C. Sequeiros

CORRESPONSAL

Un turista que buscaba llegar a la antigua ciudadela inca de Machu Picchu cayó ayer por un pronunciado barranco debido a razones que son materia de investigación.

El hecho se registró a 1:30 de la tarde en una sinuosa ruta ubicada entre los puntos conocidos como Wiñayhuayna e Intipunku, a la altura del kilómetro 106 del Camino Inca o Qapaq Ñan.

Accidente

El visitante, cuyo nombre aún no es revelado, se hallaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan, a escasos 45 minutos de terminar la ruta y hacer su ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

Tras lo sucedido, sus compañeros y guías avisaron a las autoridades y se activó el protocolo de emergencia para estos casos.

Rescate

Al lugar se dirigieron rescatistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Comisaría de Machu Picchu.

Testigos de lo ocurrido señalaron que el turista no llegó a caer hasta el fondo del precipicio, sino que habría quedado suspendido a media caída, por lo que los rescatistas guardan la esperanza de alcanzar a rescatarlo con vida.

Los rescatistas solicitaron más apoyo a la Municipalidad de Machu Picchu para la búsqueda del turista por diferentes flancos.