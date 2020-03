La periodista Jessica Tapia, quien viene radicando junto a su familia desde hace algún tiempo en Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para compartir un poco su experiencia en la ciudad de Chicago con relación al coronavirus, que ya viene cobrando la vida de 70 personas hasta el momento en dicho país.

La recordada conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicarle a sus seguidores cómo va la situación en tierras estadounidenses.

“Al mal tiempo buena cara. No me queda de otra. Quiera Dios que las autoridades de cada país tomen las medidas de seguridad necesarias para que esta sensación de peligro no nos invada a diario. No hay que generar alarma, pero hay que tomar precauciones y es imposible no sentir un nudo en el estómago cuando esa masa caótica te abraza”, escribió la comunicadora en sus redes junto a una fotografía donde se le aprecia comprando en un supermercado.

Asimismo, al instante publicó una fotografía junto a su madre en el aeropuerto de Chicago, luciendo las tradicionales mascarillas para evitar cualquier tipo de contagio del terrible virus.

TE PUEDE INTERESAR