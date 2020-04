Lucía Oxenford, la hija del reconocido actor Marcelo Oxenfordo, ha venido siendo blanco de innumerables comentarios sobre el posible contagio del coronavirus. Y es que la joven mostró mediante sus redes sociales que no se encontraba muy bien de salud.

La también actriz confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que no tiene COVID-19, sino una bacteria en la piel.

“Para la gente que me manda mensajes medios ofensivos, no tengo coronavirus, gracias a Dios. Tengo una bacteria en la piel llamada estafilococo aureus. Estuve internada una semana y por 15 días vienen a inyectarme 3 veces al día”, señaló.

Asimismo, la joven artista indica que no tiene síntomas fuertes, más que falta de apetito por los medicamentos que viene tomando.

“Hasta el momento, nuestra teoría principal es que lo contraje debido a unos puntos que me hicieron y ahí llegó a mi torrente sanguíneo. Yo estoy bien, no tengo fiebre, no tengo síntomas graves, solo menos hambre porque recibo grandes cantidades de antibióticos al día. Gracias por su preocupación”, concluyó.

Por otra parte, Lucía también aprovechó para mostrarle al públicos el tratamiento que recibe por una vía central ubicada en su cuello.

“Todo esto me inyectan a diario por la vía central del cuello, lo restante será donado a hospitales cercanos a mi casa”, concluyó.

