El conductor Carlos Galdós se quebró en pleno programa en vivo al momento de hablar sobre los sacrificios que vienen realizando las personas en esta cuarentena a causa de la propagación del coronavirus. Por su parte, revela que es muy difícil estar lejos de sus hijos, a los cuales no ve hace más de un mes.

Y es que a través de su programa radial, el animador mostró su tristeza y recordó que está lejos de sus pequeños para evitar un posible contagio del COVID-19.

“A echar mano nosotros mismos, afuera no hay nada gente, afuera todo está muy jodido. ¿Qué creen que yo no tengo ahorita ganas de llorar? Cuando me ven con el celular es porque estoy recibiendo noticias de mier... literalmente, al igual que tú seguro. Yo tampoco estoy viendo a mis hijos hace un mes. Si yo vivo peleándome con esto, me volvería loco”, mencionó en su programa en radio Capital.

Asimismo, Galdós comenta que a raíz de este momento tan complicado que vivimos, su perspectiva sobre su entorno, seres queridos y vida en general, ha cambiado bastante.

“Les estamos contando cómo nos sentimos y que estamos en esto todos y lo sentimos. Estamos aceptándolo, pero no me voy a permitir quedarme en este lugar, me levanto y me voy a la ventana a respirar. Me estoy reconciliando con equis seres y ellos también conmigo y eso es bueno. Mi mirada de la vida está cambiando, me doy cuenta que no necesito tantas cosas", expresó.

