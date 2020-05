A pesar de la crisis, los malos tiempos y la desesperanza, Carlos Vílchez agradece que nunca ha dejado de trabajar en 35 años de carrera. Algo que también no deja de reconocer es su amistad con Jorge Benavides, lo cual titula que se ha convertido en hermandad pura.

“Te lo digo de todo corazón, es una química muy difícil de explicar, siempre ha habido una complicidad entre nosotros, nunca hubo una crisis que yo me acuerde. Jamás hemos discutido, nos matamos de risa, nos reinventamos los dos”, dice el actor que destaca en tres programas de Latina.

Asimismo, el popular comediante señala que siempre ha sabido diferenciar la amistad, de la ‘chamba’. “Jorge es la cabeza del elenco y por ende, es quien piensa que se hace o no. Esas cosas se respetan. Ah, pero con la gran ventaja que siempre ha existido en este programa y con Jorge, que es que si tú tienes una idea y es muy acertada, la incluye si le gusta. Por ese lado, nunca ha habido egoísmo, siempre ha dejado crecer a muchos de sus colaboradores”, manifestó.

Vílchez está consciente de que se vienen épocas duras para los artistas. El cierre de locales de diversión marcará una pauta de desolación. “Yo crecí en el teatro de revista, adoro ese mundo. Estaba preparando un show espectacular para este año con un actorazo, y ya no se podrá hacer. Lo que más me apena no es solo eso, sino que yo y otros colegas tenemos trabajo; pero mis compañeros del teatro no tienen chamba y va a pasar mucho tiempo para que esto se arregle”, expresó.

Para finalizar, el actor aprovecha para dejarles un mensaje a todos sus colegas del medio, quienes no la vienen pasando nada bien en esta pandemia mundial por el coronavirus que no viene afectando fuertemente hace algunos meses.

“Yo soy de las personas que siempre piensa en grande, nunca me caigo. Solo les pido a mis compañeros artistas que lo único que queda en este momento es esperar e intentar hacer algo; reinventarse. Muchos de ellos están vendiendo mascarillas, otros están trabajando virtualmente, con shows y espectáculos. Entonces, si necesitan de mí, yo puedo apoyarlos. Si necesitan de mis redes sociales para que la gente se entere, yo lo voy a hacer con todo mi cariño. En ningún momento duden en pedir ningún favor”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR