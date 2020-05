El cantante Deyvis Orosco sorprendió a todo el público al revelar que hará una importante donación de mascarillas faciales al personal del Comando COVID de Lima Norte, unidad que se encuentra operando desde “El Huaralino”.

“La guerra no se enfrenta desde lejos, todos somos uno y vamos a salir de esta”, dijo emocionado el cumbiambero en un enlace con América HOY.

Frente a esta enorme iniciativa, su novia, Cassandra Sánchez De Lamadrid, decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para comentar sobre esta gran labor y el orgullo que siente el pecho por tener a su lado a un hombre generoso y preocupado por los más necesitados.

“Llevamos 73 días en cuarentena, te he visto intranquilo cada vez que veíamos las noticias, mientras me contabas lo que fue para ti hacer colas para tener agua de cisternas en tu antiguo barrio o lo que era salir a buscar el pan de cada día”, se comienza leyendo en el post.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los usuarios fue que la hija de Jessica Newton expresó su miedo de que el artista se contagie de coronavirus.

“Sé, porque te conozco bien, que no podías quedarte con los brazos cruzados mientras tanta gente necesitaba ayuda. Y aunque estoy muy orgullosa del hombre que eres y del gran corazón que tienes, no puedo mentirte que parte de mi tiene pánico de que te enfermes. Sé que es algo egoísta decirlo pero me aterra la idea de perderte”, manifestó.

Cassandra aprovecha la coyuntura para nuevamente reafirmar su amor por Orosco. “La verdad es que no me hubiera enamorado de ti si no fueras así. Porque me repites y me repites que es momento de devolver todo el cariño que la gente te ha dado, porque no serías quien eres sin ellos. Te amo Deyvis Orosco, estoy orgullosa de ti y de todo lo que estás haciendo por los demás”, finalizó.

