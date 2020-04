La exbailarina, Evelyn Vela, no dudó en mostrar su preocupación frente a la caída del supuesto meteorito la noche del último miércoles en Ica. Y es que ella asegura que tuvo la sensación que era una señal del fin del mundo.

“Cuando me enteré de inmediato llamé a mi familia. Ellos me comentaron que fue en el mar de Pisco. A Dios gracias que no se estrelló en alguna ciudad, sino lo que estaríamos lamentando ahora”, manifestó.

Asimismo, la popular ‘Reina del Sur’ asegura que desde que se viene viviendo la crisis a causa de la propagación de la pandemia del coronavirus, muchas cosas raras están sucediendo en el mundo y que por eso hay que estar muy alertas.

“Que Dios nos proteja de tanta desgracia. Confío en que pronto todo estará mejor”, expresó.

Evelyn Vela también se mostró angustiada porque no se reactivan aún los restaurantes. “Nosotros vivimos de eso en Ica. A esperar y ojalá a fin de mes se pueda hacer el servicio de delivery. Ahora todo es un caos, duele enterarse de que tanta gente está muriendo en el mundo”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sergio Peña y Miguel Araujo regalan una camiseta de la selección peruana. (Captura y video: @FC_Emme