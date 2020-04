Un hecho particular conmovió a la población y causó furor en redes sociales. Y es que el periodista Gunter Rave se quebró hasta las lágrimas en un enlace en vivo que hizo con el programa “América Hoy", ya que se sintió muy afectado por la dramática situación que viven los pobladores que no pueden retornar a Cusco.

Sin embargo mucho se especuló que quizá una pregunta hecha por la conductora, Ethel Pozo, habría causado la tristeza del comunicador, pero éste lo negó.

“Fue un programa que me tocó la fibra más sensible porque estaba entrevistando a la gente de Cusco, que son mis paisanos, ellos lloraban porque están desesperados. Entonces, yo estaba muy conmovido por eso, me veía reflejado en ellos. Justo en ese momento, Ethel (Pozo) empieza a rendir un homenaje a todos los periodistas para agradecer nuestro trabajo, y me pregunta qué sentía, si tenía miedo o no -que es una pregunta que ya antes me han hecho- de contagiarme, y en el contexto de toda esa emotividad yo me quebré un rato", manifestó a Trome.

"Estaba muy conmovido y, cuando me preguntan si tenía algún temor, pensé en todas estas personas, y claro que me quiebro, pero en ningún momento me sentí afectado por la pregunta en sí”, dijo Gunter.

Recordemos que en las redes sociales han tildado de “desatinada” a la hija de Gisela Valcárcel. “No entiendo, no ha sido una pregunta directa al corazón, todo ha sido en un contexto. No sentí que fuera una mala pregunta. No tengo idea de por qué han reaccionado así contra Ethel”, expresó.

Gunter Rave se quiebra al hablar de labor periodística

TE PUEDE INTERESAR