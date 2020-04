El país viene viviendo un complicado momento por la propagación del coronavirus, por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió decretar el Estado de Emergencia para evitar el contagio.

A pesar de este aislamiento social obligatorio, no todos los ciudadanos están acatando estas normas, lo que ha hecho que este contagio se expanda hasta quienes se encuentra luchando por nosotros como médicos, agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas.

Cabe recalcar que debido a este enfermedad, algunos oficiales de la policía han perdido la vida, y este hecho ha originado la indignación de muchos, como por ejemplo de Jossmery Toledo, la ex suboficial que se hizo conocida por su video de “Tik Tok”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ahora ‘influencer’, lamentó la muerte de sus exs colega debido al COVID-19, y pidió el pronunciamiento del presidente sobre el tema.

"Que Dios los tenga en su gloria y reconforte a sus familias. Las primeras víctimas del COVID-19 en la PNP: Es la noble y sacrificada labor de la PNP y las FF.AA. Por eso quédate en tu casa”, se leía en el texto.

“Que el presidente o el ministro del interior hagan algo. ¡Como siempre no se pronuncian! ¡Por eso quédate en tu casa, bendito seas!”, pidiéndole a los peruanos que se queden en casa y eviten más situaciones como estas.

Por otra parte, Jossmery también publicó otra denuncia pública mostrando su indignación total: “Esto es el colmo, a veces así son algunos malos líderes, así es la realidad de la institución. A veces injusticias que no se pueden manifestar por estar prohibidos. No solo será esa comisaria, me imagino que habrán más. ¿Quién vela por la salud de los suboficiales que patrullan las calles?”, exclamó.

