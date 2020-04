La periodista Juliana Oxenford, quien sigue laborando durante esta cuarentena impuesta por el gobierno para informar a los ciudadanos cada acontecimiento de importancia en nuestro país respecto al coronavirus, indicó que se realizó una prueba rápida para descartar el contagio del COVID-19.

La presentadora de “Al estilo de Juliana” confesó al público televidente que ATV realizó diversas pruebas a los trabajadores y a ella para saber si tenían o no la enfermedad.

“Hoy vino un grupo de salud para hacernos la prueba. Es muy rápido: te pinchan el dedo y a los ocho o diez minutos te dicen si podrías estar infectado o no”, reveló.

Asimismo, la comunicadora comentó los médicos le indicaron que así uno se haya contagiado ayer o en menos de 15 días, la prueba rápida dará el resultado de negativo porque necesita que el virus este alojado en el organismo al menos 15 días.

“Yo les comentaba a los televidentes que me sometí a la prueba y, en ocho minutos, me dijeron que era negativo. No tenía COVID-19. También me explicaron que si yo me contagié hace catorce, tres días o ayer, el resultado sería el mismo (negativo)”, manifestó.

“Para salir positivo en el examen tenía que tener el virus en mi organismo hace 15 días” concluyó.

