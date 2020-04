No lo dudó dos veces. Magaly Medina se solidarizó con los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes a diario salen a las calles para cumplir su labor en medio de esta pandemia mundial del coronavirus. La periodista quiso apoyar con su granito de arena y entregó bolsas con diversos víveres.

Y es que la popular ‘Urraca’ señala que uno de los motivos por los que realizó esta buena acción es porque su padre también se dedicó a ser efectivo policial durante más de 30 años.

“Mi papá fue policía durante 32 años y ahora, lo menos que podemos hacer mi esposo y yo, es apoyar a quienes hoy arriesgan su vida minuto a minuto para cuidarnos y protegernos”, manifestó.

Por otra parte, la conductora señaló que el tema de la modelo Angie Jibaja fue muy delicado, y que por ese motivo lo tocó en su programa por dos días seguidos.

“Es que es un caso que va más allá de la farándula abarca lo policial también. Su mamá me llamó ‘inhumana’. Estoy acostumbrada a que me digan de todo, es el precio de llamar a las cosas por su nombre, pero entiendo su dolor y no entraré en controversia con ella”, finalizó.

