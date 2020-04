Una gran iniciativa. Distintas familias del distrito de Magdalena se unen y ven la forma de ayudar a los más necesitados en esta época tan difícil que venimos viviendo a causa del coronavirus. Y es que los vecinos se encargan de preparar platos de comida para que agentes de la municipalidad los recojan y sean repartidos a las personas de bajos recursos que de repente no pueden llevarse un alimento a la boca.

El programa de Magaly Medina acompañó en esta labor y mediante un informe evidenció esta ayudada que se viene llevando a cabo de manera diaria.

“Esto me conmueve, así como yo necesito, cuántas personas más necesitarán”, “Donde comimos cinco, comemos seis”, “Siempre hay que ayudar a los que necesitan", son algunos de los comentarios de estas personas bondadosas.

Por su parte, al finalizar la nota, la popular ‘Urraca’ no pudo contener la emoción y dejó reflexivo mensaje: “Esto si me emociona, estas cosas me emocionan, porque me hace creer en los seres humanos buenos que albergan en muchos peruanos. Así como también hay algunos que le sacan la vuelta a la ley, unos que no les interesa el prójimo. Pero sin embargo hay gente que cocina para cinco, pero cocinan un platito más para darle al vecino que no tiene, al ancianito que vive solo”, dijo la periodista con la voz entrecortada.

“¿Por qué esto no se replica en más barrios de Lima? Cuando uno realmente quiere ayudar, lo puede hacer. Yo creo que esta pandemia del coronavirus puede sacar lo mejor de nosotros”

