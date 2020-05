El integrante de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren, ha sido noticia en los últimos días tras revelar que dio positivo a la prueba de descarte del coronavirus, motivo por el cual no puede regresar aún al reality.

Y es que el combatiente señaló que a raíz de esta noticia, el público le ha mostrado su cariño en diversas oportunidades con mensajes llenos de esperanza. Es por ello, que el empresario decidió agradecer todo el apoyo a través de su cuenta oficial de Instagram.

“En lo que a mi salud respecta, estoy muy bien. Igual, muchas gracias por sus mensajes. Los he leído todos y he respondido a los que he podido, y eso ayuda bastante en realidad”, aseguró.

“Les repito, me encuentro bien de salud, estoy al 100%. Justamente estoy sin polo porque acabo de entrenar. Lo único que me toca es quedarme en casa, para de esa manera no contagiar a nadie más y que este virus no se siga expandiendo”, manifestó en su red social.

Asimismo, el popular ‘Calavera coqueta’ cuenta los días para curarse de esta enfermedad y volver al reality de competencia. “Debo esperar unos cuantos días más para poder reencontrarme con todos ustedes. Ya aguanté 70, unos cuantos más no me van a hacer nada. Les mando un beso enorme, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y bendiciones”, finalizó.

Mario Irivarren reaparece en redes - OJO

