Se defendió fuerte y claro. El comediante Mateo Garrido Lecca viene siendo blanco de críticas en redes sociales, tras viralizarse unas imágenes donde se le ve paseando su mascota y sin mascarilla en plena cuarentena impuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

“Y mientras tanto los ‘influencers’ como Mateo sigue sacando a “pasear” al perrito y sin mascarrilla, bien pegado a su celular. ¿Que piensan, que por ser influencer tiene inmunidad contra covid- 19. Estos son los irresponsables que harán que se propague el virus”, fueron las palabras de un usuario.

Y es que recordemos que este jueves y viernes santo se declaró con inmovilización social obligatoria durante las 48 horas. Sin embargo, el locutor se defendió a través de sus redes sociales e indicó que esas fotografía son antiguas.

“Aclaro que estas fotos NO SON actuales. Es de los 1eros días de Abril. En ese momento: 1. NO había inmovilización absoluta. 2. NO había obligación de salir con mascarilla y mantuve mi distancia social para cuidarme a mí y al resto. 3. Fueron 10 min en la cuadra de mi casa”, señaló.

Asimismo Garrido Lecca confirma que viene cumpliendo con las normas al pié de la letra para evitar riesgos.

“Desde que es de uso obligatorio salgo SIEMPRE con mascarilla. Al inicio había escasez y se pidió que las guardemos para el personal de salud. Igual como ven, mantengo mi distanciamiento social con más de 2 metros de separación”, finalizó.

