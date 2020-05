La empresaria Melissa Klug estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde hizo más de una revelación sobre distintos temas referidos a su vida personal. Uno de ellos fue su preocupación por esta pandemia del coronavirus que ataca al mundo entero.

Y es que la chalaca se refirió al cierre de su spa, debido a las normas decretadas por el gobierno para frenar el avance del COVID-19, que ya viene infectando a más de 104 mil personas y cobrando la vida de más de 3 mil.

“Es súper complicado porque muchas madres hemos emprendido en este rubro de belleza, para poder generar dinero para nuestros hogares. Trabajo como con 10 mujeres y hoy en día todo está cerrado, pero con mi socia nos estamos asesorando muy bien para poder abrir el local”, manifestó.

Asimismo, la expareja de Jefferson Farfán se mostró bastante preocupada por su abuelita, quien pertenece al grupo vulnerable para contagiarse rápidamente de este virus.

“Gracias a Dios mi abuelita vive a una cuadra de mi casa, no la puedo visitar muy seguido porque yo soy la que está más expuesta, pero en estos más de 60 días solo la he visto dos veces. Es mi todo, mi vida, ella significa todo en mi vida, me ha criado", expresó con la voz quebrada.

