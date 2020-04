La conductora de televisión Mónica Cabrejos, revela detalles de cómo viene viviendo esta cuarentena decretada por el gobierno para frenar el avance del coronavirus en el país. Asimismo, se atreve a dar consejos a las parejas para que no terminen en esta difícil época.

“Yo soy periodista y me he sumado al equipo de reporteros, lo que más me sorprendió es la necesidad de la gente. Me he encontrado con historias que me han hecho llorar. La gente se juega la vida y elige entre contagiarse de coronavirus o morir de hambre, lo hacen por amor”, comenta Cabrejos.

Asimismo, la periodista señala que no sube contenido a sus redes o se expone, debido a que cree que ya coyuntura del momento no se presta para ello. “No estoy al pendiente de lo que sucede en redes ni hago transmisiones porque considero que, en este momento, para mí es una a exposición innecesaria. Mucha gente está muy pendiente de las noticias y creo que muchas veces eso es lo que nos hace más daño. Hay que encontrar un equilibrio”, manifestó.

Por otra parte, la presentadora de “Al sexto día” brinda tips de cómo hacer para que la relación en pareja no se termine en esta cuarentena.

“En China se incrementaron los divorcios después de la cuarentena. No estamos acostumbrados a convivir 24/7. Las parejas deberían aprovechar este momento para reenamorarse, reconocerse y fortalecer su relación. Yo sé que asusta, pero él secreto es que se den sus espacios, se organicen y hagan algunas cosas en equipo y, de vez en cuando, tengan una cita dentro de la propia casa”, aconsejó.

La exconductora de “Válgame” confía en que la llegada del COVID-19 va a hacer que los índices de infidelidad se reduzcan.

“Creo que en este momento nadie está pensando en ser infiel porque arriesgan a salud de la pareja, de los hijos. El coronavirus ha venido ‘a poner en cintura’ a los infieles y, al contrario, lo que sobreviven al coronavirus van a ser más fieles que antes. Los besos, los susurros, la cercanía física nos pone en riesgo. Creo que el coronavirus va a acabar con los infieles”, expresó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR