Monique Pardo no la viene pasando para nada bien. Y es que la cantante cuenta que se quedó sin trabajo cuando se decretó la cuarentena a causa del coronavirus y revela que no tiene un seguro médico, por lo que tiene miedo de cuál será su destino si es que se contagia.

Asimismo, señaló que se hace cargo de su esposo, con quien lleva casada 23 años. Su estado de salud es crítico porque su pareja sufre de diabetes y Parkinson

Frente a esta complicada situación, la intérprete de “Caramelo” le envió un contundente mensaje al presidente Martín Vizcarra, clamando ayuda para poder sobrellevar esta crisis sanitaria.

“¡Por favor! le pido al Presidente Martín Vizcarra que me brinde un SIS, no tengo dónde atenderme y cuando voy de emergencia al hospital Casimiro Ulloa me niegan la atención por no estar asegurada. Es mi derecho por ser un adulto mayor”, mencionó.

“¿Tengo cara de millonaria? Soy una persona mayor, vulnerable. Me han negado el SIS, no tengo trabajo, ni dinero, mi esposo tiene parkinson, diabetes y me siento abandonada por el Gobierno”, señaló.

