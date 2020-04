La modelo Nair Bravo, quien viene viviendo la cuarentena en a tranquilidad de su hogar, utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la complicada situación que atraviesa un integrante de su familia en estos complicados momentos.

Y es que la exchica reality contó que su hermano Francisco Bravo se encuentra varado en nuestro país debido al cierre de fronteras por la propagación del coronavirus.

“Queridos amigos, mi hermano, Francisco Bravo, es una de las 44 personas (hay niños y personas de riesgo) que están varadas en Perú con su vehículo propio sin poder regresar a sus hogares desde el pasado 16 de Marzo. Ya cuentan con muy pocos recursos para subsistir aquí, y en su mayoría están pagando hospedajes", señaló.

Asimismo, la presentadora reveló que estos ciudadanos argentinos no están pidiendo dinero, sino ser repatriados a su país para poder cumplir debidamente la cuarentena.

“No piden dinero, no piden un vuelo humanitario, piden las coordinaciones oficiales pertinentes para poder repatriarse trasladándose en sus vehículos hasta sus hogares y cumplir la cuarentena, poder estar a salvo en casa, como todos", expresó.

Nair pide la intervención de las autoridades correspondientes, quienes hasta el momento no se han pronunciado.

“Absolutamente NINGÚN ORGANISMO OFICIAL da respuesta concreta ni solución, demuestran interés pero los salvoconductos NO ESTÁN AÚN, y si no cruzan la frontera ANTES de este 25 de abril, no podrán hacerlo durante los próximos 90 días”, concluyó.

