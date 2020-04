La modelo Milett Figueroa no dudó en utilizar sus redes sociales para enviar un reflexivo mensaje sobre el amor en esa cuarentena impuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Y es que recordemos que actualmente la también actriz se encuentra soltera y sin compromiso. Sin embargo, ahora señala que se toma el tiempo de conocer a la persona a la que le entregará su corazón.

“El amor está en todas partes y no se puede ocultar. Ahora estoy soltera. Siempre trato de ir con calma y conocer bien a las personas porque no todo el mundo se acerca con buenas intenciones. Hay que tener cuidado, no con el amor sino a quién le abres tu corazón”, contó.

Cabe recalcar que la última pareja conocida de Milett fue el bailarín ‘Pato’ Quiñones. Ambos se conocieron en el reality de baile “El gran show”. Desde su última relación oficial con el artista, no se le ha involucrado con otra persona sentimentalmente hablando.

