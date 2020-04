La modelo Alondra García Miró se pronunció tras las últimas polémicas declaraciones de su novio Paolo Guerrero, quien dijo que no aceptaría de ninguna manera que ella realice escenas que incluyan besos.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", respondió el ‘Depredador’ frente a la pregunta que le hizo su amigo Jefferson Farfán mediante una trasmisión en vivo.

Luego de esto, la ‘Foquita’ pidió que la ‘ojiverde’ de su punto de vista sobre las declaraciones del delantero. Grande fue la sorpresa de Jefferson al escuchar que Alondra respaldaba a Paolo y priorizaba su relación “sobre todas las cosas”.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, manifestó la también empresaria.

Recordemos que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán vienen realizando un par de transmisiones en vivo por Instagram para entretener a sus seguidores en esa cuarentena impuesta para evitar la propagación del coronavirus, contando con más de 67 mil usuarios conectados.

