Pese a que las personas manejan cada vez más información sensible desde sus dispositivos, como aplicaciones bancarias, billeteras digitales, correos corporativos y redes sociales, muchas continúan utilizando contraseñas fáciles de adivinar o repitiendo la misma en múltiples plataformas.

Según datos compartidos por Bitdefender, el 37 % de los usuarios todavía anota sus contraseñas en papel y el 17 % reutiliza la misma combinación en diferentes servicios digitales.

El problema ya no es únicamente tener una contraseña sencilla. El mayor riesgo está en reutilizarla en varias plataformas, porque una sola filtración puede comprometer toda la identidad digital de una persona.

“Esto aplica no solo a cuentas personales, sino también a laborales, considerando el importante incremento de ciberataques en el país”, explicó Eduardo Tumy, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender.

¿Por qué no sirve repetir la misma contraseña?

Actualmente, los ciberdelincuentes aprovechan filtraciones masivas de datos, así como campañas de phishing y malware especializado para obtener credenciales de acceso.

Una vez que consiguen una contraseña, los sistemas automatizados prueban esa misma combinación en servicios bancarios, correos electrónicos, redes sociales y plataformas de compras.

Además, el crecimiento de los llamados “infostealers”, programas diseñados específicamente para robar información almacenada en computadoras y navegadores, ha incrementado el riesgo de exposición de credenciales personales y corporativas. En ese contexto, el experto brinda las siguientes recomendaciones:

• Crear contraseñas largas y únicas para cada cuenta.

• Evitar utilizar fechas de cumpleaños, nombres o palabras comunes.

• Activar la autenticación en dos pasos (2FA).

• Cambiar inmediatamente las claves tras cualquier sospecha de filtración.

• Utilizar gestores de contraseñas para almacenar credenciales de forma segura.

• Revisar periódicamente qué cuentas siguen activas y eliminar las que ya no se usan.

“Muchos creen que no serán objetivo de un ataque, pero hoy los ciberdelincuentes operan de manera automatizada y masiva. Cualquier cuenta con una contraseña vulnerable puede convertirse en una puerta de acceso para fraudes, robo de dinero o suplantación de identidad”, finalizó Tumy.

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