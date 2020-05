Rebeca Escribens estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” y se sometió a una serie de preguntas por parte de sus seguidores. Sin embargo, una consulta que le hizo Ricardo Rondón terminó haciendo que se quiebre.

“Mi querida Rebe, ¿cuánto extrañas regresar al set de ‘América Noticias’? No es lo mismo hacer un despacho que estar en el mismo set”, preguntó Rondón.

Tras la pregunta, Rebeca guardó silencio por un segundo y con la voz entrecortada reveló que extraña a Federico Salazar, Verónica Linares, a sus camarógrafos, así como a los otros miembros de la producción.

“Extraño todo, como todos. La risa de Luchito, la chismosa de la Verito (Linares) que se acercaba solo para chismosear y luego dice que yo soy la lengua larga. Mis consultas académicas con Federico (Salazar). La broma de los camarógrafos, ellos son los que me mandaban la pepa porque yo sin ellos no soy nada. La música, el recreo, mi trabajo era un recreo”, dijo la figura de televisión con lágrimas en los ojos.

Rebeca también confesó que le gustaba tener su agenda recargada y lamento que por la crisis sanitaria del COVID-19 se haya cancelado tres de sus obras musicales programadas para este año.

“[Extraño] la vida caótica que siempre he tenido porque soy una mujer hiperactiva y por más queja que haya siempre me ha gustado ir y venir. Extraño el teatro, tenía tres obras musicales y no se van a dar y creo que por un buen tiempo, entre otras cosas, entre ver a mi papá”, agregó.

