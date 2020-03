¡Todos en su casa! Los integrantes de “Esto es Guerra”, Said Palao y Hugo García, reciben sus cumpleaños en plena inmovilización social obligatoria impuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Y es que ambos competidores compartieron a través de sus cuentas de Instagram cómo “celebran sus cumpleaños” pese al complicado momento que atravesamos como país.

“Quiero agradecer por todos los saludos y el cariño que me están dando en este día tan especial, sobre todo por qué no todos los años lo celebras en un pandemia. Me toca reflexionar mucho por todo lo que nos viene pasando y verle el lado positivo. Me encantaría haberla pasado con todo mis seres queridos, pero es lo que nos tocó”, comenzó escribiendo Said Palao en sus redes, acompañando una fotografía con su hermano Austin y su amigo Facundo González.

Por su parte, Hugo García también utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores todos los saludos y buenos deseos por su onomástico número 27.

“Feliz cumple para mi, oficialmente tengo 27. Fuera de bromas este será un cumpleaños diferente, porque estamos pasando por una época muy difícil en todo el mundo. Lo único que les pido es que se cuiden y nos cuidemos entre todos. Muchísimas gracias a todos por los saludos y las muestras de cariño, ahora toca quedarse en casa y respetar las normas. Ya vendrán tiempos mejores y celebraciones épicas”

