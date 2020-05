La conductora de “Estás en Todas”, Sheyla Rojas, no dudó en pronunciarse sobre la polémica que se desató sobre el rompimiento de la amistad entre Mayra Goñi y Amy Gutiérrez. Y es que recordemos que la actriz señaló que “ya no confiaba” en la salsera, debido a que hizo un comentario “fuera de lugar” sobre su novio Nesty.

Para la popular ‘leona loca’ todo se trataría de un mal entendido entre las artistas, quienes conversando podría solucionar sus diferencias.

“Para muchos está bien lo que está haciendo Mayra. Yo creo que está marcando su territorio. Yo creo que esto no es para tanto, para mi se van a amistar. Yo creo que ha habido un mal entendido entre ellas. Por lo poco que he podido ver de Amy, me parece un chica muy respetuosa, muy tranquila. Los malos entendidos conversando se solucionan”, manifestó.

Frente a este comentario, su compañero de conducción ‘Choca’ Mandros, le lanzó un radical comentario: “Que buena tú, tan protocolar siempre...", a lo que la exchica reality contestó: “Estoy blanca, pura y virginal después de la cuarentena”.

Este último comentario desató la risa del reconocido presentador. “Apaga tu tele, así no vamos a estar, no puedes mentirle así a la gente”, señaló entre risas, mientras de fondo sonaba la música de “La Rosa de Guadalupe”.

Sheyla y su curioso comentario sobre la cuarentena- OJO

