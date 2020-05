La exintegrante de “Esto es Guerra”, Sully Sáenz, sorprendió a todos sus seguidores al utilizar sus redes sociales para contar que tuvo que tomar un vuelo humanitario hacia Canadá para poder intervenir quirúrgicamente a su hijo de seis años.

Y es que según cuenta la modelo, el pequeño fue diagnosticado con una enfermedad que afecta la audición. Inclusive, cuando nació, los médicos le dijeron que a los 5 años de edad el niño podría perder la escucha completamente.

“Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos). Pero lo que más me asustó fue que los doctores me dijeran que lo más probable es que sea degenerativo, que a los 5 años aprox perdería por completo la audición”, expresó.

Asimismo, la también animadora infantil revela que sintió mucho miedo, pero tuvo que sacar fuerzas de donde sea para poder sacar adelante a su hijo.

“A pesar de como me sentía supe que Marche no tenía tiempo para mis miedos, y que necesitaba que su mamá actúe rápido, con coraje, sin parar hasta intentar lograr nuestros objetivos. El principal: “Que hable”. Para eso necesitaba: Audífonos, terapia de lenguaje intensiva en su lengua materna (el español) y hacer hasta lo imposible para estimularlo”

Al parecer Sully y Evan Piccolotto, averiguaron donde sería más factible operarlo y decidieron que debía ser en Canadá, lugar donde reside el papa de su pequeño.

“Gracias a Dios hoy en día Marche a sus 6 años y gracias a nuestro incansable esfuerzo, es un niño feliz que habla muy bien. Empezó a escribir y a leer desde los 5 años, y ahora está avanzando cada vez más con el inglés. En principios de Marzo de este año, me confirmaron que había perdido la audición del oído izquierdo, debía de ponerse un implante cochlear en ese oído y había que hacerlo lo antes posible. Averiguamos mucho y decidimos que había que operarlo en Canadá", finalizó.

