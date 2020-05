La modelo Tilsa Lozano, volvió a utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores nuevas opiniones sobre la crisis sanitaria que venimos viviendo a causa del coronavirus. Y es que la exvengadora le preguntó a sus fanáticos si es que ya habían sacado a sus hijos, luego que se pusiera a la orden la norma que indica que los niños y adolescentes hasta los 14 años pueden salir a las calles por media hora a una distancia de 500 metros como máximo.

La exconductora precisó que se le pasaba por la mente la idea de salir con sus hijos al menos unos minutos a la calle, sin embargo, al ver las noticias diarias sobre el avance de la enfermedad, se arrepentía de hacerlo.

“Cuéntenme, ¿ustedes han sacado a sus hijos o no los han sacado? En serio tengo todo un dilema con el tema de sacar a los bebes. Obviamente no a parques o lugares donde puedan tocar juegos, pero hay días que digo: ‘sí, vamos a sacarlos media horita, aunque sea una vuelta a la manzana’. Luego prendo la tele y veo las noticias y digo: ‘no, no los saco de ninguna manera’", manifestó.

Asimismo, Lozano asegura que no critica la decisión de aquellos padres que deciden sacar a sus hijos a dar una vuelta, sin embargo es responsabilidad de cada uno.

"Al final nuestros hijos son nuestra responsabilidad y las decisiones que nosotros tomemos van a estar en nuestra espalda”, confirmó.

Tilsa Lozano sobre sus hijos - Ojo

