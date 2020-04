La modelo Tilsa Lozano no dudó en pronunciarse sobre las innumerables críticas que viene recibiendo por parte del exconductor de Latina, Rodrigo Gonzáles y la periodista Magaly Medina, todo a raíz de que la exvengadora saliera llorando en sus redes sociales contando la terrible situación que atraviesa Ecuador por la propagación del coronavirus.

Según la exconejita de Play Boy, este tipo de actitudes no deberían darse en un momento tan complicado como el que vivimos debido al COVID-19.

“Hay gente que usa sus redes o programas de televisión para insultar, para atacar, todo bien con que lo hagan, pero ahorita no es el momento. Hablar mal de las personas no aporta, burlarte de alguien no aporta, o rajar de alguien no aporta, y nosotros como figuras públicas debemos usar nuestras redes sociales para bien”, manifestó.

“Si no cambiamos hoy con lo que estamos viviendo, ¿cuándo? Ya después de esto, si sigues siendo el mismo, ya eso dice mucho de tu esencia”, expresó en comunicación con el programa ‘Estás en todas’.

Por otro lado, la también presentadora expresó sus deseos de que sus pequeños hijos se vuelvan a encontrar con su papá, el conocido Miguel Hidalgo.

“Lo primero que voy hacer es que mis hijos vean a su papi, él los extraña mucho y gracias a Dios hacen videollamadas todos los días”, indicó.

