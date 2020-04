El cantante Luigui Carbajal se mostró indignado con las personas que siguen saliendo en la calle pese a la propagación del coronavirus o covid-19, al punto que informó que dos familiares suyos se han contagiado.

“Tengo 2 familiares que dieron positivo y se contagiaron TRABAJANDO por nosotros por cuidarnos NO JO***! las Fuerzas Armadas, el personal médico ,la gente de limpieza y todos están expuestos diariamente”, contó.

Luigui Carbajal reveló que uno de sus dos familiares está entubada. “Oremos por ellos y por todos, mucha gente está sufriendo,paremos ya! No salgan de casa. OJO el video es para que vean lo mal que estamos y NO por la cabeza de estado, respeto las decisiones y acatar las normas, el cuadro que se ve ahí es por la ignorancia que nos aborda NO SALGAS CAR***! Disculpen las lisuras pero es impotencia”, expresó por la impotencia.

