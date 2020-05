El actor Diego Lombardi se encuentra muy emocionado porque en tan solo en algunas horas Emilia Drago dará a luz a su segunda bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Diego Lombardi se mostrar ansioso e hizo saber que debido a la situación que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus o Covid-19, no ha podido estar en la sala de parto con Emilia Drago.

Sin embargo, Diego Lombardi está esperando en el cuarto de la clínica donde llegará Diego Lombardi y su bebé tras el parto.

En la foto que compartió en su Instagram Stories, a Diego Lombardi se le ve con una mascarilla. “En el cuarto esperando que me avisen. No me dejan entrar al parto”, escribió.

Aunque no se le puede ver la expresión, sus ojos reflejan que está sumamente emocionado y feliz porque su bebé llega al mundo, pese a lo que hoy se vive.

