La periodista del noticiero ‘90 central’ de Latina, Lorena Álvarez, habló sobre su trabajo en medio de la pandemia por el coronavirus o Covid-19.

Lorena Álvarez, quien continúa trabajando, reveló si tiene miedo o no de contagiarse del coronavirus o Covid-19, una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 1500 personas en el Perú.

“Sé que es una posibilidad, pero no me imagino haciendo otra cosa en este momento de mi vida que no sea trabajar para llevar información a la gente. Además, tomo todas las precauciones”, dijo Lorena Álvarez para Trome.

Además, para Lorena Álvarez es quizá la pandemia una de las situaciones más difíciles que ha pasado en su profesión como periodista.

“Esta es una coyuntura particular, porque no hay ninguna escuela de periodismo que te pueda formar para cubrir o manejar la información en medio de una pandemia mundial. Nadie estaba preparado para esto, es todo un reto”, expresó Lorena Álvarez.

Agregó que incluso ha sido difícil para ella poder informar porque es una ser humano, sensible.

“Como periodista tenemos que sentir, el día que el periodista no sienta ninguna emoción, no llore, no se indigne, no se moleste ni alegre… ya mejor que se dedique a otra cosa. Un periodista sin sentimientos no sirve”, dijo a Trome.

