El empresario Yaqoob Mubarak decidió pronunciar mediante sus redes sociales, tras los distintos informes emitidos por el programa de Magaly Medina, en los cuáles lo denuncian por hacer falsas promesas a personas de bajos recursos.

Y es que el árabe publicó una imagen donde se le ve haciendo una ayuda social. “De esto se trata, de juntarnos para construir, no para destruir”, se logra leer en la publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que el millonario fue denunciado por el directo de un albergue para ancianos, Tony Palomino. “Cuando entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas. Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, cuenta el funcionario.

Por otro lado, Eder Campos, un joven de 25 años que padece de fibrosis pulmonar, contó que le pidieron todos sus datos para poder ayudarlo. “Él me dijo que iba a apoyar, me dijo nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica, nunca hicieron nada, pero me hicieron firmar un acuerdo confidencial donde no podía denunciarlos", expresó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ emitió otro informe en su programa donde cuestiona el proceder de su dinero, ya que solo encontraron que es dueño de una pequeña empresa de chocolates.

TE PUEDE INTERESAR