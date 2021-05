¡Totalmente enamorado! Coto Hernández se encuentra viviendo a plenitud su nueva relación sentimental con Samaria Montero, una reina de belleza costarricense.

A través de un enlace para el programa “Amor y Fuego”, el modelo comentó lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa sentimental en su vida.

Asimismo, señaló que con su nueva pareja lleva un tipo de relación diferente a las que tuvo antes, por lo que siente que “va en serio”.

“Mis últimas relaciones que intenté tener, no se pudo llegar a nada oficial, sin embargo, quizás ahora sí pueda pasar algo diferente”, comenzó diciendo.

“Algo bonito que no se esconda que no tenga que subir solo a los mejores amigos. Decidí darme una nueva oportunidad en el amor y espero que esta experiencia sea diferente. Todo es sano, es una relación muy diferente a todas las que he tenido. Ahora estoy saliendo con una chica completamente diferente”, agregó.

En ese sentido, Coto reveló que la joven que robó su corazón es modelo y que tiene tan solo 21 años de edad.

