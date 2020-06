Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron un tenso momento durante la transmisión de “Por un Perú sin hambre” de la Teletón.

Todo iba bien hasta que la “Señito” pensó que había cometido un error al quitarle un texto a su colega. Cristian Rivero no se quedó callado y lanzó una fuerte indirecta que terminó molestando a Gisela Valcárcel.

Así fue el incómodo momento

Gisela Valcárcel: Ah, no, no, pensé que te estaba quitando los textos.

Cristian Rivero: No, no, no, por favor. Y si me lo quitas no me sorprende tampoco, dale nomas.

GV: No, Cris, te quiero decir que he cambiado.

CR: Jajaja, eso no lo creo, lo importante es que tú le digas a la gente cómo votar.

GV: Eso está mal, la burla pública, Cris, he cambiado en esta cuarentena.

CR: Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos.

GV: ¡Cállate!

CR: Ella me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba en mi momento para salir en cámara, ella estaba ahí paradita, me ponía al costado de ella y ella decía ‘señor director, sígame’.Y me dejaba solo, me dejaba sin cámara.

GV: Yo he trabajado contigo, inolvidable.

CR: En algún momento nos volveremos a juntar para trabajar.

GV: Ojalá porque de verdad que tú te has ido y me has dejado.

CR: Recuerda que quien tiene la productora eres tú, no soy yo.

En su cuenta de Instagram, Rodrigo González compartió el video y lanzó sus dardos contra Gisela Valcárcel.

“¡Se armó de valor! Cristian Rivero le dijo a Gisela lo que toda la vida calló. Revela que le hacía Gisela para que no le robe el show. Gisela no sabe cómo barajarla y le pasa la franela para que se detenga. Cristian, creo que acabas de perder tu oportunidad. Además Gisela nonecesita presentadores, ¿para qué? Ethel conduce todos los programas de su productora”.

