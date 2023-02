La cantante Milena Warthon dedicó su triunfo en Viña del Mar a todos los peruanos y compartió un emotivo post en Instagram, donde fue felicita por decenas de artistas como Ruby Palomino, Farik Grippa, Lesly Aguila, Francisca Aronsson, Mayella Lloclla, entre otros.

Sin embargo, hubo un comentario que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales: el de Gisela Valcárcel. La popular ‘Señito’ aplaudió a la joven y le aconsejó no escuchar las críticas.

“Bravo Milena Warthon, ahora toca pensar y vibrar con quiénes te admiramos y apoyamos. No te detengas para escuchar las pifias, ellas son solo parte, la gran ovación es la de muchos ante una fantástica peruana que nos ha hace sentir orgullosos. Te aplaudimos y esperamos en ‘tu tierra’”, fue el mensaje de Gisela en la cuenta de Instagram de la intérprete de ‘Warmisitay’.

Usuarios creen que Gisela invitará a Milena Warthon a su show

Luego del mensaje de Gisela, los usuarios están convencidos que la ‘rubia’ querrá llevar a Milena Warthon a bailar a ‘El Gran Show’. Además, la tildaron de ‘convenida’ por felicitar a la joven de 22 años solo porque ganó en Chile.

Los cibernautas también recordaron que Gisela Valcárcel despreció las Gaviotas de Plata que ganó Susan Ochoa en el 2019.

“Ya llegó la convenida que avergonzó a Susan Ochoa después de haber ganado las gaviotas, incluso ninguneó el premio. Nadie cree sus palabras, no se cuelgue. Milena lo logró y usted no va a venir a buscar que participe en su programa. Milena está para otras cosas no para ir a su programa”;

“Milena, no dejes que la ‘farisela’ te denigre y te humille como lo hizo con Susan Ochoa, no vayas a su programa”;

“Eres una convenida que se subes al coche cuando nunca la has apoyado. Hipocresía total”;

“No va ir a su programa, por las puras es”;

“Empezaron las hipócritas... nunca apoyan pero hay un triunfo y ahí están”

“No sé por qué me vino a la mente cuando trataste mal a Susan Ochoa y minimizaste su logro en Viña del Mar”;

“Cállate la boca, ni se te ocurra llevarla a tu programa”;

“En seriooo.. ahora humilla como hiciste con Susan, ¿Para ti que son las gaviotas?”

“Ahora querrás tenerla en tu programa, ojo que no vayas a despreciar a una gaviota bien ganada”.

Milena Warthon se impuso en Viña del Mar con “Warmisitay” y ganó la Gaviota de Plata

TE PUEDE INTERESAR