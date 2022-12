Valentina, la hija de Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona, compartió con sus seguidores cómo vivió el último día de colegio. La adolescente de 14 años reveló que ya terminó el octavo grado, por lo que fue criticada por un usuario.

“Finalmente acabo el cole, bye 8avo grado, hola 9no. Nos vemos el próximo años (qué miedo) jajajaja”, escribió la hija de Tula en sus redes sociales, mostrando una fotografía del patio de su colegio.

“ Habla como peruana, segundo de secundaria, si quieres 8avo grado emigra a Estados Unidos” , le dijo el desconocido cibernauta en Instagram. Sin embargo, la hija de Tula no se quedó callada y expuso a su detractor.

Valentina no descartó sus planes de irse a otro país para continuar sus estudios:

“Hola, solo para que sepas en mi cole se dice así y, otra cosa, en Perú cada uno habla como quiere . Por último, amo Perú, pero si tengo que migrar eso el tiempo lo dirá”.

Hija de Tula Rodríguez responde a desatinado comentario de usuario

Hija de Tula Rodríguez se defiende de insultos por su rostro

Valentina Carmona recibió indignantes comentarios por parte de una usuaria en la red social Instagram, en referencia a su rostro. Una mujer cuestionó la enfermedad que padece Valentina, hija de Tula, quien cumplió 14 años de edad el 23 octubre de 2022.

“ ¿Eres mongolita? O así eres, tienes cara de media extraña... ”, fue el desagradable comentario que le mandó esta usuaria a la menor de edad.

“Miren lo que me pone esta señora, que es mamá y tiene familia. Yo puedo entender todo tipo de comentarios, la verdad no me afectan, pero me da pena por su hermosa hijita que tenga una mamá que insulte a otra niña casi de la misma edad de su propia hija” , fue el contundente mensaje de la adolescente en una historia de Instagram.

