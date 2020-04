El cumbiambero Leonard León informó para el programa “En Boca de Todos” que se hizo por su cuenta una prueba de descarte de coronavirus o covid-19 y mostró su resultado.

“Me hice una prueba de hisopado en una clínica particular y me salió negativo. Me la realicé este lunes 20 a los 38 días de aislamiento en mi departamento, sin salir de acá”, dijo el cumbiambero.

Leonard León aseguró que trató de comunicarse con el Minsa para que le hagan nuevamente la prueba, pero no encontró resultados, por eso acudió a una clínica particular.

“Yo pedía que me hagan una prueba de hisopado al Minsa, pero no me contestaban, pero de forma particular me lo hizo en una clínica a causa de insultos y amenazas y para probar a los demás que estaba bien”.

Contó que tras superar la enfermedad, ya ha procedido a desinfectar su departamento para poder habitarlo.

“Hasta la fecha he sentido los insultos y hay personas que incitan a la violencia. Las fotos que circularon en donde se me ve, sí soy yo, pero estaba esperando un auto para que me lleve a mi casa. Yo no me he estado paseando por mercados como se ha tratado de decir”.

“Es bastante duro no estar cerca de mi familia. Jamás pensé infectarme de este virus, pero me tocó. Hay que tenerle mucho respeto a este virus”, finalizó.

Leonard León muestra su nueva prueba de coronavirus

