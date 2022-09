Shakira es una de las cantantes que se ha hecho un nombre en la industria musical en base a su esfuerzo y gran talento, por eso es imposible imaginar que alguna vez haya sufrido el rechazo de alguien; sin embargo, esto sí sucedió hace muchos años, la época en la que era una niña cuando intentó ingresar al coro de la escuela.

A continuación, te contamos la vez que a la artista le dijeron que su voz no era “especial” para el canto; aunque dichas palabras le afectaron, ella supo reponerse gracias al apoyo de su familia, llegando a convertirse en una estrella mundial.

EL RECHAZO QUE SUFRIÓ SHAKIRA CUANDO QUISO ENTRAR AL CORO DE LA ESCUELA

Desde que era pequeña, Shakira anhelaba cantar y qué mejor hacerlo en el coro de su colegio religioso, pero cuando trató de ingresar, solo obtuvo una respuesta negativa y burla de los otros estudiantes.

“Nunca entré al coro, quería, pero fui rechazada por mi profesor de música, quien no quería que ingrese porque no le gustaba mi manera de cantar; él creía que era ‘demasiado’ y mucha gente piensa aún que es un poco demasiado. Él pensaba que mi vibrato era demasiado fuerte y que rompería la armonía y la unidad del coro”, señaló en entrevista al programa 60 Minutes.

Ante el rechazo de su maestro, los otros alumnos también criticaban su voz. “Mis compañeros de clase me decían que sonaba como una cabra porque mi vibrato es muy rápido, pero ahora es una de mis señas de identidad como cantante”, dijo.

¿CÓMO REACCIONÓ A LAS BURLAS?

Cuando su profesor le dijo que su voz no era para el canto, ella se sintió muy afectada; a esto se sumó las burlas de sus amigos. “Estaba muy decepcionada y muy triste porque mis compañeros de clase y mis amigas pensaban que yo no era una buena cantante. No les gustaba mi voz”, contó.

Ni bien llegó a su casa se lo comentó a sus progenitores, quienes le dieron una respuesta que hasta ahora tiene muy presente: “Recuerdo que mi padre me dijo: ‘Shakira, no dejes que nadie diga que tu vibrato no tiene ningún valor. Es la cosa más importante de un cantante. Una cantante necesita tener un vibrato, si no lo tiene, su voz no es buena. No tiene calidad si no tiene vibrato’”.

Shakira manifestó que dichas palabras la aliviaron y llevaron a luchar por conseguir sus sueños: “Hubiera sido muy fácil para mí darme por vencida y dejar que la crítica me afectara, pero esta crítica hizo el efecto contrario y me dio la energía para que yo demostrara que valía la pena que me escucharan”.