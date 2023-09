En un emotivo momento durante la celebración del 30º cumpleaños de Samantha Batallanos, el popular boxeador y empresario Jonathan Maicelo sorprendió a todos los presentes al regalarle un lujoso anillo de oro. Aunque el deportista y la modelo no han confirmado oficialmente si se trata de un anillo de compromiso, el regalo ha generado una ola de especulaciones en los medios de comunicación y entre sus seguidores.

La pareja, que ha sido noticia por su relación apasionada, celebró el cumpleaños de Batallanos en su local de San Isidro, donde Maicelo aprovechó el momento para arrodillarse y presentarle el costoso anillo a su novia.

¿Cuánto costó el lujoso anillo?

En una entrevista posterior con un diario local, Jonathan Maicelo no quiso revelar el precio que pagó por el anillo, pero confirmó que sería un precio elevado. “ Es una cifra considerable porque es de oro con un diamante blanco de un kilate, así como los que tengo en mis aretes, pero no me gusta decir el precio. Aquí lo importante es la felicidad de ella ”, contó para Trome.

Sin embargo, un amigo cercano a la pareja reveló que el anillo de oro habría costado alrededor de 5,000 dólares estadounidenses, equivalente a casi 19,000 soles peruanos.

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos se engríen con lujosos regalos

Además de este gesto, la pareja compartió que se consiente mutuamente con regalos de lujo. “ Sí, claro, nos engreímos mutuamente. Ella me ha regalado mis zapatillas Louis Vuitton, una billetera de la misma marca ”, reveló el empresario.

Jonathan Maicelo quiere pasar a la fila de los casados

Al parecer Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos estarían listos para dar el siguiente paso e iniciar su vida en matrimonio. El boxeador reveló sus intenciones de casarse con la modelo en una reciente aparición en ‘América Hoy’.

“ Hemos hablado de matrimonio, hemos hablado de todo, estamos en constante comunicación, paramos juntos 24/7, ella me acompaña a mí y yo a ella ”, contó el empresario.

Por su parte, Samantha Batallanos expresó su deseo de casarse con Maicelo, aunque aclaró que no tienen planes para hacerlo este año. Además, Maicelo reveló que su boda soñada sería en una paradisíaca playa, pero el país en el que se llevaría a cabo aún es un misterio.

