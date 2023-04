La influencer Josetty Hurtado presumió en sus redes sociales su nuevo y lujoso carro. La hija de Andrés Hurtado impactó al mostrar su nueva adquisición: un Rolls- Royce Ghost, uno de los autos más caros del mundo, valorizado en casi medio millón de dólares (304.352 euros).

Las hermanas Hurtado fueron a recoger el nuevo auto de lujo de la actriz, así lo revelaron en su cuenta de Instagram este 25 de abril de 2023.

¿Qué dijo Josetty Hurtado tras comprarse un Rolls-Royce?

“Después de siete años trabajando”, dijo Josetty muy emocionada en un video donde se ve el preciso momento en que le entregaban las llaves de su auto.

“Este trabajo es de años y quería contarles que he vendido el BMW M850i y lo utilicé como parte de pago de mi nuevo Rolls-Royce. Estamos trabajando muy duro porque no solo es el dinero, sino el proceso de aceptación, de acreditaciones. Empecé con mi carrito de 50.000, de ahí te aprueban, luego me aprobaron uno de 95.000 y, con mucho esfuerzo, lo obtuvimos”, agregó.

Gennesis Hurtado emocionada por logro de su hermana

La menor de las Hurtado no pudo desaprovechar la ocasión para felicitar a su hermana por cumplir este logro y le dedicó unas sentidas palabras. “Felicidades hermanita preciosa, te lo mereces todo y más, que dios te bendiga siempre”, expresó.

¿En que trabaja Josetty Hurtado?

Josetty Hurtado, de 36 años, goza de una vida llena de lujos en Estados Unidos, pues es asesora de imagen e influencer de diversas marcas en los Estados Unidos. Además es creadora de contenidos.

Fotos y Videos: (Instagram/@josetty1)

