Alan Castillo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Robotín’, se encuentra en el ojo público luego que su expareja, Robotina, fuera ampayada saliendo de un hotel con el tiktoker Miguelito Ávalos. Y es que frente a ello, el comediante comentó cuánto le afectó, a nivel de salud, el fin de su romance con la joven venezolana.

Todo se dio cuando Robotín visitó el set de Magaly Medina y no pudo evitar reaccionar tras ver las imágenes de Karelys Molina con Miguel Ávalos, el joven de 27 años con el que afirmó estar en “saliditas”.

“Las cosas no funcionaron y se fue de la casa. Si ella en dos meses se enamoró, bienvenido sea. Encontró el amor y le deseo toda la felicidad del mundo (...) Para ir a un ‘telo’ con alguien, no creo que sea porque recién lo conoce, ya de repente hay química. Provecho ahí más bien” , comenzó diciendo Robotín.

Por último, el cómico popular también comentó que, tanto fue lo que le afectó su ruptura con la mujer venezolana, que hasta bajó bastante de peso. “Fue difícil de verdad. Yo he bajado de peso 10 kilos. No es fácil, yo lo puedo admitir ahorita. El término de la relación a mi me afectó y ella lo sabe. Sabía que yo quería verla y conversar con ella (…) Ella hizo contacto cero conmigo, me bloqueó de todas las redes sociales”, agregó el cómico, afirmando que en la actualidad ya no trabaja con Karelys.

