Felizmente no tiene celos. Durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, Robotín fue sorprendido al ver las imágenes de Robotina saliendo de un hotel con un famoso Tiktoker que sería su nuevo amor, logrando que el hombre de hojalata revele algo que nadie sabía.

La abuela de Miguel Alessandro, el nuevo dueño del corazón de Robotina, confesó que su nieto tuvo un altercado y recibió amenazas por parte de Robotín, aparentemente por celos, sin embargo, el hombre de hojalata decidió desmentir todo y contó su versión: “He discutido con él por WhatsApp, pero no por Karelys, discutí por otra chica que él se llevó esa noche que estuvimos en esa fiesta”.

Actualmente, no se conoce desde cuándo tiene una relación formal Robotina con el famoso Tiktoker, sin embargo, la narración de Robotín, podría alertar una posible infidelidad hacia Karelys Molina, debido al tiempo en el que pasó: “Me dormí, él llegó sin que me entere y al final yo pregunté por mi amiga y me dijeron que se fue con Miguel, recién hace menos de dos semanas, ahí es donde le escribo y le increpo, pero hace dos semanas”.

TE PUEDE INTERESAR