Magaly Medina sorprendió a todo el público televidente al presentar un ampay de Robotina con un nuevo galán saliendo de un hotel, tras haberle negado la oportunidad a Robotín de volver a reconquistarla. Y es que el comediante estuvo como invitado en el set de Magaly Medina, quien aprovechó la oportunidad para ‘trolearlo’ EN VIVO.

Todo se dio cuando la popular ‘Urraca’ inició su programa con las exclusivas imágenes de Karelys Molinay y Miguelito Ávalos , conocido tiktoker que sería la nueva conquista de la venezolana.

Luego de emitido el informe, Alan Castillo aprovechó las cámaras de “Magaly TV, la firme” para confesar que su relación con Robotina terminó exactamente en quincena de febrero, dejando entrever que la influencer y el tiktoker estarían en saliditas desde enero de este año. Asimismo, reafirmó que sería la última vez que hablaría sobre su expareja en televisión nacional.

Al respecto, Magaly Medina no dudó en lanzarle una peculiar reflexión a Robotín. “Bueno pues ‘Robotín’, no todo en la vida es felicidad, ni color de rosa, no se puede tener todo en la vida. Tienes trabajo, no tienes amor, tienes amor, no tienes chamba. Agradece que tienes chamba ahora, aunque estés solo”, dijo la figura de ATV.

¿Qué dijo Robotín sobre nuevo amor de Robotina?

En la misma edición del programa de Magaly Medina, el popular ‘Robotín’ se mostró totalmente reacio y aprovechó las cámaras de la conductora para desearle lo mejor a Karelys Molina.

Además, Alan Castillo confesó que fue él quien le presentó a la venezolana a quien ahora es su nuevo galán. “He discutido con él por WhatsApp, pero no por Karelys, él se llevó otra noche a una chica hace dos semanas. Me siento muy contento que se hayan conocido, se hayan juntado, pueden hacer muchas cosas buenas”, manifestaba ‘Robotín’.

