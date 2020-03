ÚTIMO MINUTO | Nolberto Solano, exfutbolista de la Selección Peruana y, hoy, mano derecha del técnico argentino Ricardo Gareca, ha recibido una ola de críticas por no respetar el aislamiento social obligatorio y acudir a una reunión con amigos, donde estuvo bebiendo y bailando.

Y aunque él no reconoció ante las cámaras de Magaly TV La Firme que no acató la cuarentena dictada por el Gobierno, ‘Ñol’ llamó a RPP para defenderse, pero quedó peor.

En una picante entrevista con el periodista Jaime Chincha, el exjugador quiso justificar su actitud y se puso 'faltoso’ con el conductor radial. Chincha no se quedó callado y le dio tremenda lección.

- La señora Magaly tiene un punto de vista y cualquiera pensaría que es dueña de la verdad. Yo he estado en mi casa con mis hijos. No ha habido fiesta, para empezar, éramos un grupo de amigos que no habían invitado para almorzar. Hemos escuchado que alguien se ha quejado por la bulla...”

- Ñol, con todo respeto, sabes que eso no se puede...

Sin embargo, Solano no quiso reconocer su falta, pese a lo que le indicaba el periodista.

- Tú me quieres poner de ejemplo para justificar el error que has cometido y el delito que has cometido

- A ti no te ven pues

- Si me ven, me ven en la televisión

- Sí, seguro, pero no busquen alarmar pues.

- Los que han alarmado son tus amigos, ese es el problema

- ¿Ah sí? Si entran por los techos...

- La policía te ha detenido...

