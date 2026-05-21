Pedro Francke advirtió ayer que renunciaría al cargo de coordinador del plan económico de Juntos Por el Perú (JPP) en caso de un eventual ingreso del etnocacerista Antauro Humala al equipo del partido que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.
“Descarto totalmente que (Antauro Humala) sea parte del equipo, y si él entrara yo saldría en ese mismo instante; me parece que es un personaje nefasto, y lo digo con todas sus palabras”, declaró a RPP.
Tema económico
Francke -quien integró renunció al cargo de ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Pedro Castillo por diferencias- explicó que está convocado por JPP para “dar ideas respecto al tema económico”.
“Yo soy parte de un equipo económico en el que participan Óscar Dancourt, Gustavo Guerra García, Katherine Eyzaguirre y otros varios”, puntualizó.
Velarde en el BCR
Favorable a la continuidad en el Banco Central de Reserva (BCR), dijo que le pedirá a Sánchez ratificar a Julio Velarde como presidente del ente emisor.
“Ratificar a Velarde depende. No es tan fácil. El cargo de presidente es muy importante, pero hay un cuerpo colectivo. La parte que es compleja es que hay que nombrar un buen directorio. No puedes nombrar a un buen presidente, pero tener un mal equipo”, enfatizó Pedro Francke .
Sueldo mínimo
Francke defendió la propuesta de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1500, al ser técnicamente factible y de justicia.
“Hemos discutido en el equipo técnico (subir el sueldo mínimo a S/1500 como anuncia Sánchez), es viable”, indicó Pedro Francke .